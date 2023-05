Genova – “Nessun intervento per l’impianto di protesi mammarie”. Dopo 30 anni di gossip e pettegolezzi, la showgirl genovese Sabrina Salerno è ancora in lotta contro le male lingue che insinuano che le sue curve non siano solo il frutto di madre Natura.

Lo fa con un post sulla sua pagina Facebook nella quale pubblica il referto medico di una visita (e perizia) effettuata presso lo studio di un affermato professionista della chirurgia estetica.

Sabrina Salerno (55 anni) non ci sta ad essere accusata di “barare” sulle sue forme e pubblica senza filtri il documento redatto dal medico e che sta facendo il giro dei social e delle pagine di Gossip.

Nel post pubblicato Sabrina Salerno scrive:

“Conclusioni: la storia clinica, gli esami pregressi e l’obiettività attuale, escludono in maniera assoluta la presenza di impianti mammari. (protesi)”. Vedi perizia chirurgo. Spero, con questo documento, di aver messo la parola FINE ad una fake news che mi perseguita da più di 30 anni”.