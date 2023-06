Genova – Luca Delfino uscirà dal carcere il 28 luglio, alla scadenza della condanna a 16 anni e 8 mesi di carcere. Sarà destinato a una Rems, un residenza protetta, ma la notizia preoccupa comunque Rosa Tripodi, la madre di Antonella Multari, la donna che Delfino uccise nel 2007 a Sanremo con più di quaranta coltellate: “Non fatelo uscire – è il suo appello – Ha giurato che mi farà del male, ho paura che mi venga a cercare. E’ un criminale diabolico, non credo che ci sia qualcuno in grado di gestirlo”.