Genova – Una giovane ragazza è finita all’ospedale dopo aver subito un’aggressione da parte del suo ex fidanzato nel pomeriggio di ieri, nei pressi di una fermata del bus in via Jori, a Certosa.

Secondo le ricostruzioni, i due si sarebbero incontrati sull’autobus iniziando a discutere e, una volta scesi, la lite sarebbe degenerata, con l’uomo che avrebbe colpito con schiaffi e pugni sul volto la donna.

E’ stata la stessa ragazza a chiamare i soccorsi. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che l’hanno medicata e trasportata in codice giallo all’ospedale Villa Scassi, e le forze dell’ordine.