Genova – Non si placano le polemiche legate alla puntata della trasmissione Report sui problemi incontrati dalle famiglie dei bambini disabili della Liguria a ottenere il riconoscimento dei diritti della Legge 104 e per l’accesso alle cure specialistiche che la Sanità dovrebbe garantire a tutti i bambini nel più breve tempo possibile.

Dopo la trasmissione, infatti, il portavoce di moltissime famiglie alle prese con questi problemi (circa 2.000 secondo Report) Marco Macrì ha comunicato che le associazioni che lo avevano scelto per rappresentarle – senza compenso e a puro regime di volontariato – gli hanno revocato le deleghe senza alcuna spiegazione.

“Due giorni dalla messa in onda di Report – scrive Macrì – l’ associazione UICI LIGURIA commissariata dopo la scomparsa di Arturo Vivaldi che mi aveva delegato per poter perorare i diritti dei minori disabili abbia revocato la delega insieme a ANMIC GENOVA anch’essa commissariata”.

“Da oggi – prosegue Macrì – sul territorio non ci sarà chi volontariamente dedicando il proprio tempo libero si prodigherà per i diritti lesi o in ritardo dei minori disabili. Molto amareggiato ringrazio tutte le famiglie che mi hanno comminato la loro fiducia e

per cui ho ottenuto quanto spettava ai propri congiunti ringraziando tutti per la

solidarietà dimostratami”.