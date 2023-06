Genova – Riparte la campagna di sensibilizzazione nel Municipio Bassa Val Bisagno

Saranno 223 le strade interessate e oltre 5.000 portoni i protagonisti della campagna di sensibilizzazione e di contrasto al degrado “Il tuo quartiere non è una discarica” promossa da AMIU Genova in collaborazione e coordinamento con l’assessorato all’Ambiente del Comune di Genova e il Municipio Bassa Valbisagno.

«Riprende, in collaborazione con AMIU e Municipio Bassa Val Bisagno, un’importante iniziativa di divulgazione e sensibilizzazione su come rispettare il nostro territorio

attraverso una gestione efficiente e sostenibile del ciclo dei rifiuti – dichiara l’assessore comunale all’ambiente Matteo Campora – Campagne di comunicazione multilingue

come “Il tuo quartiere non è una discarica” servono a coinvolgere e stimolare i cittadini a fare la propria parte nello smaltire correttamente i rifiuti ingombranti, elettrici,

speciali e pericolosi, con benefici a 360 gradi per l’ambiente, il decoro urbano e le tasche dei contribuenti».

Una iniziativa appena ripartita e che si concluderà la prossima settimana con l’affissione di una locandina multilingua nei portoni dei quartieri di San Fruttuoso, Marassi

e Quezzi dove sono descritti i servizi a disposizione degli abitanti per conferire correttamente i rifiuti ingombranti, quelli elettrici ed elettronici di varie le dimensioni

insieme anche quelli speciali o pericolosi in italiano, spagnolo e inglese. Anche questa volta come già avvenuto nel 2022 ci sarà una attività capillare di volantinaggio in modo da raggiungere il più alto numero di cittadini.

Aggiunge Angelo Guidi, presidente Municipio Bassa Val Bisagno con Andrea Barreca, assessore municipale all’ambiente : «Ringraziamo AMIU per la collaborazione,

è importante che tutti i cittadini conoscano questi servizi. Il comportamento serio e responsabile è gratis se lasci gli ingombranti per strada paghi la multa».

Conclude Giovanni Battista Raggi, presidente AMIU Genova: «Sappiamo quanto sia importante che questi messaggi legati alla lotta contro il degrado

siano sempre importanti. E grazie ai nostri numerosi canali di informazione vogliamo essere sempre più vicini ai cittadini. Anche perché se da una parte

dobbiamo impegnarci sempre di più e sempre con maggiore attenzione alle richieste proveniente dai municipi è essenziale

che i messaggi una volta recepiti, vengano continuamente rispettati».