Milano – Mondo della politica in lutto per la morte di Silvio Berlusconi, 87 anni

L’ex premier era malato da tempo.

Silvio Berlusconi è stato un politico e imprenditore italiano, quattro volte Presidente del Consiglio. Fondatore del partito politico Forza Italia di cui era presidente.

Era conosciuto anche come il Cavaliere, avendo ricevuto nel 1977 l’ordine al merito del lavoro, al quale ha rinunciato a seguito di una condanna penale nel 2014.

Dopo aver iniziato la sua attività imprenditoriale nel campo dell’edilizia, nel 1975 ha costituito la società finanziaria Fininvest e nel 1993 la società di produzione multimediale Mediaset, nelle quali convergono altre società come Arnoldo Mondadori Editore e Silvio Berlusconi Communications, rimanendo figura simbolo della sua famiglia.

(Notizia in aggiornamento)