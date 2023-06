Sanremo – Potevano contare su basisti infedeli e carte “truccate” i componenti della banda che avrebbe sottratto oltre 300mila euro ai tavoli del punto e banco del Casinò di Sanremo. Una decina le persone finite in manette nel corso di un blitz condotto nella notte dalle forze dell’ordine.

Tra loro un ex croupier del Casinò che potrebbe aver “segnato” le carte da gioco permettendo ai complici di “leggere” punti e segni agevolandone le vittorie.

Fondamentali per le indagini le riprese di alcune telecamere posizionate nelle sale giochi e in prossimità dei tavoli da gioco e che avrebbero ripreso tutte le fasi della truffa.