Campomorone (Genova) – Ha tentato di truffare una pensionata di 75 anni con il trucco del falso incidente ma è stato smascherato grazie alla vittima che ha contattato i carabinieri.

Un 40enne italiano è stato denunciato dai carabinieri per tentata truffa ai danni di una signora che si è vista chiedere 270 euro per un presunto incidente stradale causato dalla pensionata.

La donna, perplessa per l’accaduto, ha fotografato la vettura dell’uomo ed ha poi chiamato o carabinieri che lo hanno velocemente identificato e denunciato.

Come è stato accertato l’uomo manometteva lo specchietto retrovisore per poi simulare l’impatto con la vettura del malcapitato per poi chiedere una cifra per non denunciare l’incidente all’assicurazione.