Genova – Elettra Car Sharing per l’estate 2023 arriva fino a Nervi e Bogliasco.

Il car sharing 100% elettrico di Genova, lanciato due anni fa da Duferco Energia, sarà attivo per tutta la durata della stagione estiva anche a Nervi e Bogliasco. Un ampliamento dell’area operativa sperimentale, dal 15 giugno al 15 settembre per dare ulteriore impulso a questo modello di mobilità interconnessa, condivisa e green.

Dal 15 giugno, infatti, le vetture full-electric di Elettra Car Sharing saranno operative nella zona di Nervi e anche nel Comune di Bogliasco, con due parcheggi dedicati in via Camillo Benso Conte di Cavour. Inoltre, i residenti nel Comune di Bogliasco potranno iscriversi gratuitamente al Club Elettra, che consente l’accesso al servizio con tariffe preferenziali.

Le e-Up! 100% elettriche Volkswagen messe a disposizione da Elettra, sono prenotabili attraverso la modalità a flusso libero – Free Floating, che consente il ritiro e il rilascio delle auto in qualsiasi zona dell’area operativa, sia a Genova, sia a Bogliasco.

Le auto di Elettra si possono guidare sulle corsie degli autobus, possono passare liberamente in zona ZTL e ZSL ed essere parcheggiate gratis in Aree Blu e Isole Azzurre, all’interno dell’area operativa.

Un servizio che nei due anni trascorsi dalla sua nascita ha incontrato un’ottima accoglienza ed è gradualmente entrato nelle abitudini dei cittadini di Genova con 70mila corse, un milione e mezzo di chilometri percorsi e 200 tonnellate di CO2 in meno emessa nell’ambiente.