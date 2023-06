Genova – Nella serata di ieri, i carabinieri della compagnia di Genova Centro, durante un normale servizio di controllo del territorio hanno arrestato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti un 23enne, cittadino senegalese, con precedenti specifici.

Il giovane è stato sorpreso in piazza Metelino, nella zona di Prè, mentre cedeva dosi di stupefacenti a un 35 enne ecuadoriano.

Dopo prolungata attività di osservazione i militari sono intervenuti e hanno colto sul fatto il pusher mentre stava cedendo la dose al suo cliente. Nel corso della successiva perquisizione l’uomo è stato trovato in possesso di circa 20 grammi di cocaina e 30 di

eroina già suddivisi in dosi pronte per la vendita e di 650 euro in contanti provento dell’attività delittuosa.

Il ragazzo è stato condotto al carcere di Marassi