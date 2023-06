Genova – Ancora un episodio di mala-movida nel capoluogo. Un militare della Marina, libero dal servizio, è stato aggredito e picchiato selvaggiamente da sconosciuti davanti ad una discoteca di corso Italia.

L’aggressione, per futili motivi, è avvenuta intorno all’una della scorsa notte ed il giovane, affrontato vigliaccamente da più persone contemporaneamente, ha riportato diverse gravi ferite ed è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale Galliera.

Sul posto, oltre all’ambulanza del 118, anche le forze dell’ordine che ora indagano per risalire all’identità degli aggressori e ai motivi della spedizione punitiva ai danni del militare.

Sotto osservazione le telecamere della zona mentre cresce ancora una volta la protesta dei residenti delle zona che da tempo vedono crescere la mala-movida cacciata dal centro storico per opera dei “pattuglioni” che lasciano sguarnite le zone meno soggette ai controlli.

Da più parti si chiede che cambi l’organizzazione dei presidi e che venga incrementato il numero delle persone in servizio nei quartieri per la vigilanza invece di dirottare forze da una zona all’altra a seconda di presunte “emergenze”.

Una modalità di controllo del territorio che ha già spinto abitanti e commercianti del Centro Storico a scrivere al Prefetto per chiedere l’intervento del Governo per l’aumento delle forze in campo.