Genova – Come segnalare al Comune che il servizio di segnalazioni di disservizi non funziona? Se lo domandano i genovesi imprigionati in un circolo vizioso “kafkiano” e che attendono da ieri il “ritorno” della piattaforma per segnalare problemi e disservizi del Comune di Genova che risulta essere ko e non è possibile utilizzare il servizio.

E’ ancora “down” la piattaforma di Palazzo Tursi per le segnalazioni dei Cittadini e dopo le 48 ore di annunciati disagi ne arrivano altre non preventivate.

Doveva riprendere servizio da mercoledì il servizio tanto usato dai genovesi per segnalare disservizi, disagi e interventi da realizzare ma oggi, giovedi 22 giugno, il servizio resta irraggiungibile agli utenti.

Sul sito si legge che “SegnalaCi, la piattaforma del Comune di Genova dedicata a raccogliere suggerimenti e segnalazioni da parte dei cittadini, si rinnova completamente per garantire una migliore e più efficace gestione delle segnalazioni.

La piattaforma SegnalaCi offre ai cittadini uno strumento snello e veloce per effettuare le segnalazioni; inoltre, consente di ottimizzare la gestione della singola segnalazione grazie a una reingegnerizzazione dei processi tramite cui è possibile reindirizzare immediatamente all’ufficio competente la segnalazione giunta e lavorare alla sua risoluzione.

Questo ha fatto sì che, una volta implementato il sistema, il tempo di risoluzione di ciascuna segnalazione sia stato abbattuto in maniera significativa: grazie all’ulteriore lavoro di sviluppo svolto in questi in mesi, il tempo di gestione delle segnalazioni vedrà un ulteriore miglioramento.

Per assicurare i necessari passaggi tecnici finalizzati all’attivazione della nuova piattaforma, a partire da lunedì 19 e per le successive 48 ore non sarà possibile effettuare nuove segnalazioni o monitorare lo stato delle segnalazioni già trasmesse.

Scusandoci per gli eventuali disagi, vi diamo appuntamento a mercoledì 21 con la nuova piattaforma SegnalaCi, che manterrà lo stesso indirizzo web: https://segnalazioni.comune.genova.it/

L’ironia divampa sui social e c’è già chi chiede che il Comune faccia una App per segnalare quando non funziona la App dei disservizi