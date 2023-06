Liguria – Seconda prova scritta dell’esame di Maturità per oltre diecimila studenti liguri. Dopo la prima prova di italiano gli studenti tornano sui banchi di scuola per il secondo test scritto che riguarderà le discipline dei singoli percorsi di studio.

Torna “centralizzata” la scelta della prova, proposta dal ministero dell’Istruzione. Lo scorso anno era stata predisposta dai singoli istituti.

Gli studenti del Liceo Classico saranno alle prese con la traduzione di un testo in Latino, quello del Liceo Scientifico con la prova di Matematica, prova di Economia Aziendale per gli Istituti tecnici del Settore economico indirizzo “Amministrazione, Finanza e Marketing” e Progettazione, costruzioni e impianti per l’indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”

A conclusione della seconda prova scritta ci sarà un pò di tempo per ripassare e poi inizieranno le prove orali con il colloquio con la commissione di esame sulle materie selezionate a seconda della scelta degli studenti.