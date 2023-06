Genova – Folla al taglio del nastro questa mattina all’Ocean Live Park, che ha aperto i battenti al Waterfront di Levante per il primo giorno del The Ocean Race Genova The Grand finale.

Già in queste prime ore di apertura sono stati numerosi i visitatori del park per scoprire le tante attrazioni.

Al taglio del nastro hanno partecipato il vicesindaco Pietro Piciocchi, l’assessore allo Sport e al Turismo Alessandra Bianchi, l’assessore al Volontariato Sergio Gambino, l’assessore regionale allo Sport Simona Ferro e il presidente di Porto Antico spa Mauro Ferrando.

«Siamo contentissimi – ha detto il vicesindaco di Genova Pietro Piciocchi -, oggi è davvero una grande giornata per la nostra città. È la tappa finale di un percorso iniziato due anni fa, per il quale abbiamo lavorato tantissimo. È una regata che ci ha già dato tantissime soddisfazioni con il padiglione Genova che è stato visitato da oltre un milione e mezzo di persone, una grande ribalta per la nostra città. Sono giorni spettacolari, ricchi di eventi. Un complimento a tutti coloro che hanno lavorato e in questi giorni con abnegazione e spirito di servizio e che saranno qui h24 perché questa sia davvero una grande festa della città, una occasione di visibilità internazionale per Genova. Ed è per noi anche un grande incoraggiamento perché è la dimostrazione che siamo capaci di candidare la nostra città per grandi eventi internazionali. Lo abbiamo detto fin dall’inizio che vogliamo che Genova entri nel club delle grandi città internazionali e questi eventi danno indubbiamente molto lustro e ci consolidano il brand Genova nel mondo. Andiamo avanti in questa direzione molto continuamente».

A raccontare le tante attività che si potranno svolgere all’Ocean Live Park è stata l’assessore Alessandra Bianchi: «Si potranno fare tantissime cose, ci sarà davvero la possibilità di godere, provare e sperimentare tantissime iniziative, esperienze e laboratori anche per i più piccoli legati alla vela, al mare ma anche alle eccellenze territorio, all’enogastronomia, allo sport con le sue tante discipline e anche gli aspetti culturali. Segnalo anche un padiglione sostenibilità tutto da esplorare con lo sguardo alla salvaguardia degli oceani: la finalità è di arrivare alla stesura della carta dei diritti degli oceani attraverso l’Ocean Summit. Ci sarà anche una parte dedicata all’innovazione e saranno presenti tutti i prototipi che hanno partecipato alla call del Blue District, progetti davvero innovativi, ecosostenibili e soprattutto legati al mare. Ci sarà anche tutta la sezione dedicata alla Fiv, Federazione vela, che presenterà le diverse discipline dando la possibilità di sperimentare e fruire dei loro servizi. Non dimentichiamoci poi della nave Palinuro, attraccata al Live Park, che costituirà una grande fonte di attrazione. C’è poi tutta la parte di intrattenimento, di eventi e di spettacoli che si terranno al palco centrale e sotto la tensostruttura. A concludere, il padiglione di Regione Liguria che farà conoscere al pubblico le nostre peculiarità. Non dimentichiamoci che siamo a Genova, ma che in questo momento rappresentiamo davvero l’Italia come lo abbiamo fatto per tutte le tappe iniziate il 15 gennaio ad Alicante. Dobbiamo essere davvero orgogliosi di rappresentare Genova, la Liguria e anche l’Italia».

«Diamo il via oggi a una manifestazione di portata internazionale in cui sport, turismo e spettacolo fanno un vero gioco di squadra per la promozione del nostro territorio – spiega l’assessore regionale allo sport Simona Ferro. – L’Ocean Live Park adesso è pronto per accogliere le barche e migliaia di turisti che grazie a questo evento sportivo potranno visitare Genova per la prima volta o riscoprirne le meraviglie».

«La giornata di oggi – sottolinea il presidente di Porto Antico di Genova Mauro Ferrando – segna il punto di arrivo di un grande lavoro che la città sta portando avanti da lungo tempo e che ha visto impegnata la nostra società nel garantire aree e servizi. Le nostre darsene e il padiglione Jean Nouvel nel Waterfront di Levante sono il cuore dell’Ocean Live Park e non solo, nei nostri spazi storici al Porto Antico dal 26 aprirà il villaggio del Marina Militare Nastro Rosa Tour, il Giro d’Italia a vela che salperà da Calata Mandraccio il 2 luglio, il 29 arriverà a Molo Vecchio l’Amerigo Vespucci, pronta a partire il 1° luglio per la seconda crociera intorno al mondo della sua storia. Tutto questo rappresenta uno straordinario biglietto da visita per Genova nel mondo della vela e della nautica internazionale di cui siamo particolarmente orgogliosi e, per la nostra parte, siamo pronti ad affrontare nuove sfide».

Dopo il taglio del nastro, le autorità, i volontari e il pubblico si sono spostati, preceduti da una marching band, al padiglione sostenibilità per l’annullo filatelico del francobollo speciale pensato per The Ocean Race – The Grand Finale.