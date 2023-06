Genova – Un incontro con il grande navigatore genovese (sino a prova contraria) con la possibilità di porre domande e avere risposte. Non occorre la macchina del tempo per vivere la straordinaria esperienza che sarà possibile domeni, venerdì 30 giugno, alle 13,30 sul palco centrale dell’Ocean Live Park.

Si terrà infatti l’evento “Cristoforo Colombo rivive attraverso l’Intelligenza Artificiale” ideato e realizzato da Susy De Martini senior consultant Relazioni Internazionali del Comune di Genova e da Francesco Rulli, Ad di Querl.

Il progetto verrà presentato nell’ambito dei grandi eventi organizzati per The Ocean Race Genova The Grand Finale.

In un contesto fatto di mare, barche, vento, sport e coraggio, Cristoforo Colombo, uno dei più importanti navigatori italiani, che ha preso parte al processo di esplorazione delle grandi scoperte geografiche a cavallo tra il XV e il XVI secolo, si confronterà con il suo “pubblico moderno”, che potrà porgergli domande e scoprire, ad esempio, come sarebbe stata la sua traversata se avesse usato una barca di Ocean Race, o che tipo di navigazione ha dovuto affrontare in quei giorni, o di cosa ha avuto paura.

L’esploratore risponderà, magari, citando i re di Spagna Isabella di Castiglia e Ferdinando di Aragona, e potrà chiarire altri “storici dubbi” e curiosità: “Come ha convinto il re e la regina a darle il permesso di compiere l’impresa?”; “Quale è stata la prima cosa che ha pensato quando ha avvistato le nuove terre?”. E ancora: “È vero che l’obiettivo della spedizione era la ricerca dell’oro che sarebbe servito a finanziare una nuova crociata e a conquistare il Santo Sepolcro?”. E poiché negli ultimi anni Colombo ha subìto numerosi attacchi, sul ruolo che ha avuto nella storia della cultura occidentale e sul contributo dato nei due mondi, ponendo le basi di 5 secoli di immigrazione, creando nuove e migliori opportunità di vita per milioni di famiglia, grazie a questa iniziativa potrà difendersi e rispondere ai suoi detrattori su fatti storici inoppugnabili.

Le risposte venerdì 30 giugno alle 13,30. All’evento parteciperà il sindaco di Genova Marco Bucci, Susy De Martini, Giuseppe Franceschelli, coordinatore Ambasciatori di Genova nel mondo, Enrico Granara, consigliere per le relazioni internazionali del sindaco, Robert Allegrini, presidente NIAF, Monica Baldi, vice presidente FMA, la professoressa Gabriella Airaldi, storica dell’Università di Genova e Francesco Rulli AD Querlo.