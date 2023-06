Bajardo (Imperia) – Indagini in corso sulla morte di una donna, ieri sera, sulla strada per Bajardo, entroterra di Sanremo. L’allarme è scattato quando alcuni passanti hanno notato l’auto ed hanno accostato scoprendo che all’interno c’era il corpo di una persona e tracce di sangue.

Sul posto sono accorsi i carabinieri e l’ambulanza del 118 ma per la donna non c’era più nulla da fare. A causare il decesso un colpo di arma da fuoco esploso con un’arma trovata nell’auto.

Si pensa ad un gesto estremo ma le indagini escluderanno ogni possibile altra spiegazione.

Intanto si indaga nella vita della persona per capire se avesse un motivo per compiere un suicidio. Nelle prossime ore verranno ascoltati amici e parenti.