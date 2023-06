Albisola Superiore (Savona) – Niente Tir per le strade di Albisola Superiore dalle 16 del venerdì sino alle 22 della domenica, per tutta la stagione estiva. Scatta nuovamente da oggi l’ordinanza del sindaco Maurizio Garbarini che blocca il transito dei mezzi pesanti sulla statale Aurelia durante tutti i fine settimana sino al 9 settembre per evitare intasamenti e problemi al traffico ma che, di fatto, costringe gli autotrasportatori a percorrere l’autostrada A10 Genova – Ventimiglia senza possibili “varianti”.

Di fatto i Tir e mezzi pesanti non potranno uscire al casello di Albisola Superiore durante tutti i week end estivi.