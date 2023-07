Genova – Niente Metropolitana da oggi e per almeno due mesi, nel capoluogo ligure. Dalle 5:00 di questa mattina il servizio è temporaneamente sospeso causa lavori che interesseranno l’intera linea per la sostituzione dei binari.

Pesanti i disagi per chi si spostava in Metro ed attiva una serie di navette sostitutive che collegheranno la stazione di Brignole con Rivarolo con 8 fermate che dovrebbero ricalcare il più possibile la linea della Metro ma che dovranno fare i conti con il traffico cittadino e con l’enorme allungamento dell’ultimo tratto tra Dinegro e Brin a Certosa.

La navetta collegherà Brignole e piazza Pallavicini tutti i giorni, con orari dalle 5 alle 23:48 nei feriali e dalle 6 alle 23:48 nei sabati e nei festivi.

Queste le fermate previste:

Direzione Pallavicini: via Fiume (capolinea linea 16), piazza De Ferrari Metro, via Gramsci Metro, via Alpini D’Italia, via Buozzi Metro, piazza Montano, via Canepari 1, piazza Pallavicini (capolinea in coda alla fermata linea 7);

Direzione via Fiume: piazza Pallavicini, via Jori 3, via Cantore 1, via Buozzi Metro, via Adua, via Gramsci Metro, piazza De Ferrari Metro, via Fiume.