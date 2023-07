Genova – Ha deciso di rincorrere un animale selvatico ed è precipitata da un dirupo molto ripido e franoso. Brutta disavventura fortunatamente a lieto fine per Siria, cagnolina di proprietà di una famiglia che abita nella zona di Bavari.

La cagnolina è improvvisamente sfuggita ai padroni per correre dietro ad un animale e poi è precipitata lungo una parete rocciosa lamentandosi rumorosamente.

I padroni, impauriti e disperati, hanno chiamato i Vigili del Fuoco che si sono calati con imbragatura ed equipaggiamento da montagna e hanno recuperato la piccola Siria che era malconcia ma senza ferite gravi.

Ora i padroni l’hanno portata dal veterinario per i controlli del caso e poi torneranno a casa.

Per le prossime passeggiata lungo i sentieri sarà meglio provvedere ad un guinzaglio come peraltro obbligatorio durante le escursioni.

(Foto dei Vigili del Fuoco)