Genova – Le condizioni meteo marine favoriscono lo sviluppo dell’alga tossica ostreopsis ovata ed anche quest’anno si teme una fioritura eccezionale che potrebbe portare ad intossicazioni come quelle già registrate negli anni passati sulle spiagge della Liguria e di Genova in particolare. Per questo motivo la Asl 3 genovese ha diffuso le raccomandazioni da seguire.

La fioritura algale è stata rilevata tramite le misurazioni effettuate da ARPAL, cui è seguita – in via prudenziale – una segnalazione di allerta (allerta 1) da parte del Comune di Genova. Segnalazione rivolta alla cittadinanza, ai gestori degli stabilimenti balneari presenti sul litorale cittadino e agli enti pubblici direttamente coinvolti.

L’alga in questione è capace di produrre una tossina – di per sé non letale – che può essere veicolata dall’aerosol marino (principalmente in prossimità della battigia) e determinare, in caso di contatto prolungato, la comparsa di alcuni sintomi, di diversa entità, a seconda del livello di esposizione: irritazione delle vie respiratorie, laringiti, bronchiti, congiuntiviti, talvolta con rialzo febbrile.

La struttura di Igiene e Sanità pubblica di ASL3, diretta dal dr. Giacomo Zappa, – in via prudenziale – suggerisce pertanto cautela, rivolta in particolare ai soggetti fragili o suscettibili nonché a coloro che risultano affetti da condizioni respiratorie, quali l’asma bronchiale, con particolare riguardo per i bambini e i soggetti anziani. Pur trattandosi di una tossina non letale, è comunque opportuna la giusta cautela in relazione al miglioramento dei dati, oggetto di monitoraggio, sino alla cessazione dell’allerta.