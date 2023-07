Genova – Ancora caos e disagi sull’autostrada A12 Genova – Livorno per i restringimenti di carreggiata causati dai lavori per il ripristino della galleria del monte Giugo dove si è incendiato un pullman turistico alcuni giorni fa.

Automobilisti e Trasportatori continuano a restare imbottigliati nel “collo di bottiglia” presente tra Genova Nervi e Recco e in direzione contraria.

Autostrade per l’Italia segnala 5 km di coda tra Genova Est e Recco e 4 km di coda tra Recco e Nervi.

I lavori proseguiranno a pieno regime sino a questa sera per poi essere sospesi – come da accordi – per consentire la massima apertura possibile del tratto ma occorre attendere anche il via libera dei tecnici incaricati dal Tribunale di Genova che ha aperto una indagine sulla sicurezza della galleria e su quanto avvenuto all’interno della galleria dove sono rimaste intossicate 37 persone.

Perizie che hanno tempi tecnici “incomprimibili” nonostante le numerose pressioni ricevute da più ambienti, anche da quelli che più dovrebbero rispettare l’autonomia e l’indipendenza dei Magistrati.