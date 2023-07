Genova – Chiuderà alle 2 della prossima notte e non dalla mezzanotte, come inizialmente sembrava, il tratto della Autostrada A12 interessato nei giorni scorsi da un incendio che ha distrutto un pullman nella galleria di monte Giugo, tra Recco e Nervi, in direzione Genova.

Per consentire interventi relativi agli impianti della galleria “Monte Giugo” il tratto quindi chiuderà dalle 2:00 alle 6:00 e nel contempo sarà chiusa l’area di servizio “Sant’Ilario nord” e le piazzole situate nel tratto; inoltre, verrà disposto il divieto di sosta a tutti i mezzi.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Recco, percorrere la SS1 Aurelia e rientrare sulla A12 alla stazione di Genova Nervi.

La chiusura, inizialmente prevista per la mezzanotte, è stata fatta slittare di due ore di concerto con Regione Liguria e i sindaci del territorio viste le manifestazioni serali previste.