Savona – Ben 20 stabilimenti balneari controllati e cinque sono stati sanzionati per violazioni sul rispetto della normativa in materia di sicurezza degli “apprestamenti di salvataggio”.

Prosegue l’attività di controllo da parte dei militari della Guardia Costiera savonese nell’ambito dell’Operazione “Mare Sicuro”.

Nel corso della settimana scorsa, particolare attenzione è stata posta da parte dei militari della Capitaneria di porto di Savona, sul rispetto della normativa in materia di sicurezza degli apprestamenti di salvataggio. In tale contesto sono stati controllati n. 20 concessionari di stabilimenti balneari e sono state accertate violazioni amministrative in tema di inosservanza delle norme inerenti l’Ordinanza di sicurezza balneare e la tutela dell’ambiente marino e costiero. Tali inosservanze hanno comportato la contestazione ai trasgressori di n.5 verbali amministrativi per un totale di oltre 11.000 euro.