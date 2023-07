In pochi sanno che anche il Tigullio ha vissuto la sua “corsa all’Oro” e che una delle pepite più grandi mai trovate in Italia è stata trovata proprio in una delle miniere del Monte Loreto, nel genovesato del levante.

Dell’episodio fortunato – la pepita aveva un valore straordinario per chi era abituato a faticare ore ed ore nelle miniere, ne parlò per primo l’ingegner Guglielmo Jervis, direttore del Regio Museo Industriale di Torino.

Nella sua pubblicazione “I Tesori sotterranei dell’Italia” del 1874, dedica addirittura la copertina al prezioso tesoro trovato nelle viscere della montagna.

Venne trovata una pepita d’oro del peso di ben 800 grammi soprannominata Eldorado che scatenò una vera e propria corsa all’oro ligure.

E proprio di storie di minatori e di corsa all’oro in salsa tigullina si parlerà questa sera, alle 21, a Masso, frazione di Castiglione Chiavarese (Ge)

Questa e altre storie saranno l’argomento dell’incontro sul Risseu delle Storie di Masso, la frazione di Castiglione Chiavarese che dedica un ciclo di incontri al rapporto tra l’uomo e l’ambiente

Attraverso documenti e storie di famiglia, l’autore Roberto De Ferrari Rolleri, originario di Casali, presenta il suo libro “Le Miniere d’Oro, racconti e storie nella Liguria di Levante” (De Ferrari Editore).

Nelle pagine, attraverso i racconti del bisnonno, Rolleri riporta a un pezzo di Liguria del passato che ormai ha pochi testimoni viventi.

La vita dei minatori non era facile. Tra i racconti anche storie di tentati furti e rapine sventate.

Visitare Masso è anche l’opportunità per visitare le sue miniere con l’accompagnamento di esperti geologi.

Per informazioni reltive alla visite delle miniere:

Museo Archeominerario di Castiglione Chiavarese , Località Masso, via Giuseppe Mazzini 21 (presso l’ex scuola)

Aperto domenica 10:30 e 15:00 su prenotazione.

Per scuola e gruppi costituiti da 10 o più persone ed è possibile concordare un orario di visita differente da quelli standard.

Tel: 0185 469139

Mail: info@mucast.it

Sito web: mucast.it

Visite standard Museo + Galleria XX Settembre (adulti 7,00€, bimbi fino a 12 anni 5,00 €).

Durata visita: 1h e 30 min.

Visita avanzata Museo + Galleria XX Settembre + sito archeologico 10,00 €/persona. Durata circa 2h.

Per laboratori ed altre iniziative consultare il sito internet o la pagina Facebook.

Accessibilità: per arrivare alla galleria e sito archeologico si percorre un sentiero elementare di circa 10 minuti.

Abbigliamento: sportivo, scarpe da ginnastica o trekking.