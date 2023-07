La Spezia – Prosegue con lo spettacolo di Drusilla Foer la serie di spettacoli di La Spezia Estate Festival. Questa sera, alle 21,30 sul palco di Piazza Europa, arriva “Eleganzissima”, ormai un format di culto in continua trasformazione.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, “Eleganzissima” è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici, ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un’alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall’intensità commovente.

In scena con Madame Foer, autrice e interprete di “Eleganzissima”, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

I biglietti sono in vendita presso il Botteghino del Teatro Civico (ingresso da via Carpenino), aperto dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (il mercoledì anche dalle 16 alle 19).