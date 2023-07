Genova – E’ un lunedì mattina molto difficile per automobilisti e trasportatori che si sono messi in viaggio lungo le autostrade che passano intorno al capoluogo. Un incidente che si è verificato a Marassi ha causato diverse code sia in entrata che in uscita del casello di Genova Est. Secondo quanto ricostruito, a causa della presenza di olio sull’asfalto, una macchina sarebbe andata a scontrarsi contro un guard-rail in via Bobbio.

In A7, per i soliti cantieri presenti lungo il percorso, si registra circa un chilometro di code tra il casello di Genova Bolzaneto e quello di Busalla.

Infine, si segnala traffico intenso tra Genova Pra’ e il bivio A10/A7 in direzione Genova.