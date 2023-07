Genova – Ancora un episodio di violenza nel centro storico e ancora paura per i residenti della parte più antica della città.

L’episodio è avvenuto ieri, intorno alla mezzanotte, ancora una volta nella zona di piazza Caricamento, a poche decine di metri dal Porto Antico, cuore del turismo genovese. Alcune persone hanno iniziato a litigare, forse alterate dall’alcol e tra due di loro è scoppiata una colluttazione terminata con il ferimento di uno dei contendenti con un coltello o un taglierino.

L’uomo ha riportato alcuni tagli ad una gamba e ha iniziato a sanguinare copiosamente tra le urla dei presenti.

Il rumore ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono arrivate ambulanze e forze dell’ordine e il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Martino dove i medici hanno dato alcuni punti di sutura ma hanno classificato il caso con il colore verde.

Cresce la rabbia dei residenti e degli operatori della zona che chiedono maggiore presenza delle forze dell’ordine e concrete azioni di riqualificazione della zona per evitare che i turisti in visita alla città debbano assistere a scene di degrado e da favelas brasiliane.

Solo pochi giorni fa un altra persona era stata accoltellata per strada dopo una lite davanti ad un locale di Caricamento.