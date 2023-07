Andora (Savona) – Genitori increduli e disperati per il bambino di appena 4 anni che intorno alle 13 è precipitato mentre giocava da un’altezza di circa 5 metri.

Sul posto sono accorse le forze dell’ordine e l’ambulanza del 118 che, vista la situazione complicata, ha allertato il trasporto aereo dell’elicottero Grifo.

Il piccolo è stato trasferito con la massima urgenza all’ospedale Gaslini di Genova, eccellenza pediatrica di livello europeo.

Non è ancora chiaro come sia avvenuto l’incidente ma il bambino ha riportato diverse gravi ferite.

Sul caso indagano le forze dell’ordine

notizia in aggiornamento