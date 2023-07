Genova – “Venite, c’è un cinghiale che corre in autostrada”. Non credevano alle loro orecchie gli impiegati del 112 che questa mattina hanno raccolto la richiesta di intervendo di un automobilista in viaggio sulla A10 Genova Ventimiglia, nel tratto cittadino che va da Genova Aeroporto a Genova Pra’. La chiamata era però reale e sul posto sono accorsi gli agenti della polizia stradale, preoccupati che il grosso animale potesse causare un grave incidente stradale come già avvenuto nei mesi scorsi.

Del cinghiale, però, nessuna traccia e così è stata richiesta la verifica dell’integrità della rete posizionata proprio per evitare il passaggio degli animali.