Genova – Poteva avere ben altre e più gravi conseguenze il malore che ha colpito questa mattina un autista Amt che percorreva via Jori, a Certosa. L’uomo si è improvvisamente accasciato sul volante e il mezzo, privo di controllo, è piombato sulle auto e gli scooter in sosta a lato strada.

L’episodio è avvenuto questa mattina, intorno alle 7, e solo per un caso fortunato non ci sono stati feriti.

L’autista è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena dove verranno eseguiti anche i controlli di Legge previsti in questi casi e volti ad accertare le condizioni dell’autista al momento del malore.

La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell’incidente e informando i proprietari dei veicoli travolti dal bus senza controllo.