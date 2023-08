Liguria – Sabato mattina da bollino nero quello che molti automobilisti che si sono messi in viaggio stanno vivendo lungo le autostrade della nostra regione. I disagi più importanti si registrano in A26, lungo la Voltri-Gravellona Toce, in direzione Genova, con code tra il casello di Masone e l’allacciamento con l’A10.

Sempre in A10 traffico rallentato nel tratto compreso tra i caselli di Arenzano e Celle Ligure, in direzione Ventimiglia.

Infine, all’uscita dell’autostrada A7 a Genova Ovest, si segnala traffico intenso.