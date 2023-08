Genova – Un camion ha improvvisamente preso fuoco, questa mattina, intorno alle 10,30 sull’autostrada A12 Genova – Livorno, nel tratto tra Sestri Levante e Deiva Marina in direzione Livorno.

Il camionista ha visto fumo uscire da sotto al camion ed ha fatto appena in tempo a fermarsi e a chiamare i vigili del fuoco prima che il mezzo venisse avvolto dalle fiamme andando distrutto.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco, l’ambulanza del 118 e le forze dell’ordine che hanno bloccato il transito per consentire le operazioni di soccorso in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti ma il traffico ha subito fortissimi rallentamenti poi peggiorati da un altro incidente, sempre sulla A12, tra Genova Nervi e Recco.