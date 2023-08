Leca di Albenga (Savona) – Tornerà da venerdì 11 a lunedì 14 agosto la 44a

Sagra del Budino della Nonna, nelle opere parrocchiali di Leca d’Albenga.

Le ragazze e i ragazzi della parrocchia e della pallavolo sono già al lavoro per preparare tutto il necessario ad ospitare il grande pubblico che potrà degustare piatti tipici della tradizione, ottimi vini e l’immancabile Budino.

Qualche novità a menù, a grande richiesta torna la Buridda di Stocafisso, non potranno mancare i Panserotti, le Trippe alla ligure e un ottimo Cosciotto di maialino al forno.

Le griglie arrostiranno ottima salsiccia campagnola e molto altro.

Nella serata di venerdì 11 suoneranno, gli Oro Nero, tribute band piemontese di Luciano Ligabue, faranno ascoltare il repertorio del cantante emiliano, preceduti dal gruppo Charleston con un mix di musica italiana e straniera, rigorosamente dal vivo .

Sabato 12, sarà la volta dei Tre Gotti, che apriranno la serata, precedendo l’esuberante Kikko e la Combriccola del Blasco, la più famosa tribute band di Vasco, serata per gli appassionati di musica da ballo.

Domenica 13, nuovamente i Tre Gotti seguiti dagli Studio 54 che, con la loro performance, completeranno la serata con un travolgente repertorio ritmo e dance dagli anni settanta ai giorni nostri.

Lunedì 14, largo ai giovani, con i Black Smarties, ultima band nata nella compagine rock albenganese e DJ set con Mr.Lucio.