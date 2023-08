Genova – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni del pensionato travolto questa mattina in località Pian dei Ratti, in val Fontanabuona, sulla statale 225.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9 e subito la persona è stata soccorsa e stabilizzata dal personale della Croce Rossa di Cicagna.

Viste le gravi condizioni rilevate e le possibili lesioni interne, il 118 ha disposto il trasferimento in elicottero in ospedale e il pensionato è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale genovese.

L’elicottero Drago dei Vigili del fuoco è decollato dalla postazione all’Aeroporto ed ha raggiunto il ferito in pochi minuti confermando la sua importanza nel trasporto aereo di emergenza.

Gravi disagi alla circolazione in loco