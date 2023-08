Genova – Ancora cinghiali a spasso per le vie della città ed ancora segnalazioni di pericolo potenziale per incidenti ed aggressioni come quelle avvenute nelle scorse settimane.

La polizia locale ha segnalato la presenza di famigliole di ungulati introno alle 6,45 di questa mattina in corso Sardegna e corso de Stefanis a Marassi, in via Dassori ad Albaro e in corso Gastaldi a San Fruttuoso.

Sono scattate altrettante emergenze con invio di messaggio di allerta per automobilisti e motociclisti ed invio di pattuglie per sopralluogo e per garantire la sicurezza dei cittadini.

Restano roventi le polemiche tra chi chiede interventi drastici per eliminare il problema e chi invece invoca una “convivenza” pacifica con i cinghiali presenti ormai in gran numero in città.

(Foto di Archivio)