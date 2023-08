Recco (Genova) – Si trova ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale San Martino di Genova uno dei due motociclisti travolti questa mattina, intorno alle 12, sull’autostrada A12 Genova – Livorno. Un’auto è piombata su una moto che stava percorrendo la strada verso Livorno.

Nell’impatto, avvenuto tra Recco e Rapallo, i due motociclisti sono stati sbalzati a terra e uno di loro ha riportato ferite molto gravi. Il 118 ha disposto il trasferimento urgenze in ospedale con il codice rosso, il più grave.

Sul posto si sono subito formate lunghe code che hanno raggiunto i 7 km e oltre e la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire le operazioni di salvataggio e di bonifica.