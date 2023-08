Savona – Spacciavano per “pesce nostrano” prodotto congelato pescato nell’Oceano Indiano. Un ristorante presente all’interno di uno stabilimento balneare del savonese è stato sanzionato dagli uomini della Guardia Costiera al termine di controlli sul territorio a tutela del consumatore finale.

Il personale della Capitaneria di porto – Guardia Costiera – ha accertato l’uso in cucina di pesce di provenienza extra UE spacciato per prodotto fresco e venduto a caro prezzo ai clienti ignari.

Gli uomini della Guardia Costiera hanno elevato una sanzione che può arrivare fino alla somma di 18.000 euro.