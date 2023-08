Davagna (Genova) – Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni della giovane motociclista vittima questa mattina di un terribile incidente sulla statale 45, nell’entroterra genovese.

La giovane, in sella alla sua moto ha perso il controllo del veicolo mentre percorreva la statale tra Sottocolle e Bargagli ed è finita fuori strada precipitando per diversi metri in un dirupo.

Sul posto sono accorsi i soccorritori del 118 e l’elicotero Drago dei vigili del fuoco e quando la ragazza è stata raggiunta e bloccata nella barella spinale è stata elitrasportata in ospedale in codice rosso, il più grave.

Non è ancora chiara la dinamica dell’incidente e neppure se sono coinvolti altri veicoli ma si tratta dell’ennesimo incidente su una strada trafficata e con molte curve.