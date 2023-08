Sori (Genova) – Si è perso o è confuso dal rumore il cucciolo di cinghiale che da ieri sera viene segnalato a bordo strada sul tratto di statale Aurelia tra Bogliasco e Sori.

Il cucciolo è stato segnalato da automobilisti e motociclisti di passaggio che temono per la sua salute ma anche per la sicurezza della viabilità su una delle strade più trafficate della zona.

Ieri sera le prime segnalazioni a Bogliasco, nei pressi della Basko, intorno alle 18 e poi intorno alle 20, sempre sull’Aurelia in direzione Genova.

Le guardie eco-zoofile guidate da Gian Lorenzo Termanini si sono recate più volte a cercarlo ma sembrava che avesse trovato la via di casa scendendo verso una zona boschiva.

Questa mattina, però, il cinghialetto (non è chiaro se sia lo stesso) è stato segnalato sul ponte di Sori.

C’è un pò di ritrosia, da parte dei passanti e dei residenti a segnalare la sua presenza perché si teme che possano intervenire le squadre regionali che catturano e abbattono seguendo le normative in vigore.

La cattura, insomma, rappresenterebbe una “condanna a morte”