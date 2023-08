Genova – Una scelta di grande coraggio e di amore, sostenuta dalla Scienza più moderna e dalle capacità di Medici preparati e che fanno davvero la differenza quella che arriva dall’ospedale San Martino dove una donna colpita da un tumore al seno ha portato a compimento una gravidanza che ha visto nascere la piccola Cecilia Vita. A raccontarla questa mattina Il Secolo XIX che in esclusiva, in un articolo di Licia Casali, pubblica la storia che vede la Scienza e la Medicina al fianco di una donna che aveva scoperto di essere incinta in un momento molto delicato della sua vita: mentre lottava contro un tumore al seno.

La giovane vive in Puglia con il marito Mirko e desidera una famiglia e dei figli. Dopo aver scoperto la terribile minaccia – che avrebbe potuto ucciderla – ha scoperto che era anche incinta e dopo aver ascoltato il parere di alcuni medici è stata indirizzata al centro di eccellenza della Breast Unit dell’ospedale San Martino. Qui, fatta una prima serie di esami, le è stato consigliato, in prima battuta, di interrompere la gravidanza che avrebbe potuto “stimolare” con una scarica di ormoni, la crescita del tumore ma poi, visto il desiderio molto forte della mamma di poter far nascere la bimba, sono state fatte ulteriori valutazioni e, alla luce dei progressi fatti e delle capacità dei Medici, si è valutato che i pro erano maggiori dei contro anche sul piano sanitario.

Una scelta difficile che la donna ha fatto senza alcuna motivazione religiosa o morale ma che è stata sostenuta dal progresso della Scienza e della Medicina che ha potuto valutare con il giusto distacco e senza mettere a repentaglio la vita della donna o stabilire una “priorità”.

La capacità e la preparazione di Piero Fregatti, chirurgo senologo e della Breast Unit dell’ospedale San martino ha fatto la differenza e oggi la piccola Cecilia Vita cresce sana e robusta mentre la mamma può seguire tutte le indicazioni mediche e di cura previste dai normali protocolli.

L’evento è stato salutato anche dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, con un post sulla sua pagina Facebook

“Grazie ai medici del San Martino che hanno dimostrato ancora una volta la grande eccellenza della nostra sanità donando a mamma Manuela e papà Mirko il dono più grande: una nuova vita insieme alla loro piccola Cecilia Vita”