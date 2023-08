Genova – E’ stato identificato ed arrestato l’uomo che ieri sera, intorno alle 21, ha ferito a coltellate un 57enne in via Piacenza, nel quartiere di Molassana.

I due avrebbero litigato per un debito di poche decine di euro, fatto che, se confermato, renderebbe ancora più inspiegabile l’aggressione che avrebbe potuto avere un esito ben peggiore se la vittima non fosse stata soccorsa tempestivamente.

Il 57enne è stato infatti raggiunto da diverse coltellate al torace e all’addome che solo per caso non hanno causato delle emorragie mortali.

Abbandonato sanguinante per strada. il 57enne è stato soccorso dai passanti e poi dal 118 che lo ha trasferito in codice rosso – il più grave – al pronto soccorso dell’ospedale San Martino.

Subito sono partite le indagini per risalire al responsabile che ben presto è stato identificato grazie ad alcune testimonianze ma anche da riprese video di sorveglianza che hanno fornito prove che ora arriveranno in Tribunale.