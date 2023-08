Portovenere (La Spezia) – I vigili del fuoco sono intervenuti nella serata di ieri a seguito dello scoppio di una bombola gpl e di un incendio in un giardino di un’abitazione di Fezzano, frazione di Portovenere.

In giardino si stava svolgendo un barbecue tra amici quando, per cause non ancora chiarite, si sarebbero propagate le fiamme.

Sul posto sono quindi intervenuti i pompieri che, al loro arrivo, hanno trovato il giardino senza nessuno al suo interno e sono riusciti a spegnere le fiamme. Tutti i partecipanti al barbecue sono riusciti a mettersi in salvo e nessuno è rimasto ferito o intossicato.