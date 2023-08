Genova – Nuova passeggiata di cinghiali in corso Europa e nuovo allarme per automobilisti e motociclisti di passaggio.

E’ successo ieri sera, intorno alle 21,30 con una famigliola di ungulati segnalata dai passanti in corso Europa, nella zona dell’incrocio con via Scribanti, nel quartiere di San Martino, a breve distanza dall’omonimo ospedale.

L’allarme ha fatto scattare il messaggio – ormai quotidiano – di emergenza, con l’avviso per automobilisti e motociclisti, per evitare incidenti anche gravi come quelli già avvenuti, e l’invio della pattuglia della polizia locale a garantire la sicurezza della popolazione.

Un’emergenza “infinita” quella dei cinghiali in città. che non rallenta neppure durante l’estate.