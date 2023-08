Sant’Olcese – I Vigili del fuoco sono dovuti intervenire questa mattina intorno alle 7 nel comune di Sant’Olcese, frazione Manesseno, per un incendio divampato nella storica azienda genovese Benfante, specializzata nella raccolta e recupero della carta.

Non sono ancora chiare le cause che hanno fatto divampare il rogo e un denso fumo si è sparso nella zona. Il sindaco del Comune di Sant’Olcese ha inviato un messaggio su Facebook invitando tutti i cittadini a prestare la massima attenzione evitando “di transitare in via Gramsci” e strade limitrofe e a “chiudere porte e finestre per evitare di fare entrare in casa i fumi dell’incendio”.