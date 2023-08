Manesseno (Genova) – Fiamme dalle 7 di questa mattina nello stabilimento della società Benfante nel territorio del comune di Sant’Olcese. Le fiamme hanno sollevato una densa nube di fumo.

Su indicazione di Arpal, intervenuta sul posto a supporto dei vigili del fuoco, il sindaco Sara Dante ha invitato i cittadini nelle aree vicine all’incendio a tenere chiuse le finestre a scopo cautelativo.

L’invito è quello di seguire le indicazioni che saranno diffuse dai canali ufficiali del municipio. Arpal e la Protezione civile regionale sono in costante contatto con il Comune e con i vigili del fuoco per monitorare la situazione.

I vigili del fuoco sono in azione dalle sette di questa mattina in via Gramsci e preoccupa la dimensione del rogo ed il tipo di materiale che sta bruciando da ore.

L’incendio, di notevoli proporzioni, sta interessando ampie tettoie di copertura ad area esterna al capannone. I Vigili del fuoco, intervenuti in forze con diverse squadre, autobotti, funzionario di guardia, stanno preservando l’adiacente bosco oltre che intervenire sullo spegnimento.