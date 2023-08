Arnasco (Savona) – Era ricoverato in gravi condizioni, privo di sensi ed incapace di comunicare in un ospedale francese, don Italo Arrigoni, 67 anni, il parroco di Arnasco scomparso nel nulla lo scorso 25 agosto.

A ritrovarlo le forze dell’ordine che hanno indagato sulla misteriosa scomparsa per prete che aveva fatto perdere le proprie tracce mettendo in apprensione le persone che gli erano amiche.

Don Italo non poteva comunicare il motivo della sua scomparsa perché era nel letto di un ospedale francese a seguito di una brutta caduta da una parete rocciosa raggiunta in circostanze ora oggetto di indagine.

L’uomo, infatti, era stato ripreso dalle telecamere mentre predeva un treno verso la Francia dove era nuovamente scomparso per poi “riapparire” nell’elenco delle persone ricoverate in un ospedale.

Si è così scoperto che le autorità francesi lo avevano trovato privo di sensi ai piedi di una parete rocciosa dalla quale sembra sia caduto e che il ricovero in ospedale ne aveva preservato le condizioni di salute.

Ora don Italo potrà tornare in Italia, nell’ospedale più vicino alle sue parrocchie, per raccontare cosa sia realmente accaduto e perché era scomparso lo scorso 25 agosto.