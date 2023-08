Genova – Ha offerto alcune dosi ad un carabiniere in borghese, scambiandolo per un potenziale cliente, ed è finito in manette. Il protagonista è un 20enne con precedenti penali e il fatto si è verificato nel centro storico genovese, in via San Luca.

Il giovane è stato immediatamente identificato e perquisito ed è stato trovato in possesso di circa 20 dosi tra cocaina, crack e hashish, oltre che di denaro in contante considerato proveniente dalle attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e la droga e il denaro sequestrati.