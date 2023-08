La Spezia – Torna venerdì 1 settembre la 2a edizione del torneo del Badminton La Spezia con appuntamento alle 18 al Parco dei Conigli di Rebocco dove giocatori di volano di varie nazionalità si contenderanno i titoli maschile, femminile e di doppio.

Dopo un’intensa estate di gioco sui campi del Parco dei Conigli di Rebocco, il Badminton La Spezia continua la sua opera di radicamento nel territorio organizzando la seconda edizione del suo torneo.

“Il movimento di chi prova a giocare a volano con noi è in costante crescita, anche grazie all’attività nelle scuole della provincia, per cui mi sento di ringraziare le amministrazioni e i professori e professoresse locali”, spiega il presidente del club Jeff Lubrano. numerose persone, giovani e meno giovani, hanno provato un vero piacere a colpire il volano con la racchetta messa loro a disposizione, seguendo con attenzione le tecniche di base spiegate dei nostri istruttori” spiega il presidente del Badminton La Spezia Jeff Lubrano.

La seconda edizione del torneo, l’anno scorso vinto da un bengalese e da una taiwanese e che anche quest’anno si preannuncia molto internazionale, vedrà al via le sezioni maschile, femminile e doppio.

I match si disputeranno a partire dalle 18 nel campo del Parco dei Conigli, in viale Alpi, a Rebocco.

A tutti i partecipanti verrà garantito di giocare almeno 3 partite.

Ultime iscrizioni ancora aperte.

Per info: 342/5087081. Fb e Ig: Badminton La Spezia.