Genova – Il marciapiede che sprofonda, aprendosi in una voragine e i pedoni costretti a passare in mezzo alla strada per evitare l’ostacolo. Succede in corso Europa, nella zona di Quinto, dove alcune transenne fanno temere che l’intervento di ripristino non sarà così rapido come ci si aspetterebbe.

La segnalazione arriva dai residenti della zona che, peraltro, sostengono che non sia nemmeno la prima volta che il marciapiede sprofonda in quel modo e temono che il sottosuolo nasconda qualche problema un pò più serio e da approfondire.

Dalla sera alla mattina, infatti, il marciapiede è sprofondato trasformandosi in una trappola per i passanti perché in molti, per evitare di scendere in mezzo alla strada, in un punto in cui le auto procedono “veloci” passano comunque rischiando ulteriori cedimenti e brutte cadute.

Per non parlare di disabili e mamme con carrozzina che sono costretti a percorsi alternativi o a rischiare la vita scendendo dal marciapiede tra le auto che sfrecciano.

Passanti e residenti chiedono un intervento veloce di ripristino delle condizioni di sicurezza e che si faccia una verifica completa su quel tratto di marciapiede che sembra “sprofondare” pezzo dopo pezzo.

Qualcuno ricorda anche che, durante la manifestazione di Euroflora, molti pullman parcheggiavano con le ruote sul marciapiede sobbarcandolo di un peso che forse non era stato previsto in fase di progettazione. L’idea di un controllo approfondito a tutto il tratto, potrebbe non essere cosi campata per aria.