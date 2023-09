Savona – Una catena umana sulle spiagge del litorale savonese per dire No alla costruzione del nuovo rigassificatore.

Ad organizzare la curiosa forma di protesta le molte associazioni e comitati contrari alla realizzazione di un impianto che, secondo le “accuse” sarebbe potenzialmente pericoloso e costituirebbe una nuova “servitù” per una zona che ha già pagato un prezzo molto alto a industrializzazione e inquinamento.

L’appuntamento è fissato per domenica 10 settembre, su tutte le spiagge savonesi, a partire dalle or 15.

La durata sarà di 21 minuti come i rintocchi della campana del monumento ai caduti di piazza Mameli